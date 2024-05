TOUT CONTACT avec la force publique – police, gendarmerie, justice, prison – laisse des petites traces persistantes dans le grand panoptique de la répression d’État. Participer au moindre terrain de luttes attire les mouchards du renseignement. À chaque étape, hop, une petite fiche. Ces fichiers sont alimentés ou simplement consultés par une multitude d’autorités différentes. Chaque traitement prévoit une certaine durée de conservation (plusieurs dizaines d’années en général). Pour s’en extraire avant l’échéance légale, des procédures existent, mais il ne faut pas être pressé·e ! [...]

Dans cette brochure, nous avons listé une quinzaine de situations pénales et indiqué quels sont les fichiers impliqués ; on résume ensuite les marches à suivre pour demander la consultation et l’effacement des données. Dans le cas des fichiers de police judiciaire on peut facilement obtenir la consultation, l’effacement n’est pas garanti mais possible. En revanche les registres du renseignement, intéressant la sûreté de l’État, restent dans l’opacité la plus totale et pour s’en extraire, c’est quasiment mission impossible.