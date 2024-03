Confort affectif, amours pluriels et enjeux politiques

Queer rurale dégenré.e et dégénéré.e, handi blanche misandre, c’est à coup de larmes, de rage et d’insomnies que j’ai creusé l’espace nécessaire à mes premières joies.

Amimoureuse au cœur éclaté, jardinière d’émotions au besoin brulant d’autonomie et d’espaces créatifs tendres.

Chenille testostéronée en lutte perpétuelle et en crise de foi existentielle.

Sans solution si ce n’est que l’amour vive et que tout brûle.