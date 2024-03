Ce texte est une traduction libre et augmentée d’un article paru sur le site états-unien Crimethinc en 2017, « The Femme’s Guide to Riot Fashion » (Un guide fem de la mode émeutière).

« Vous vous êtes toujours demandé comment participer à la révolution sapées comme jamais ?

Plus détonantes qu’une GM2L,

Plus canon qu’un canon à eau,

Plus explosives qu’un cocktail Molotov,

Plus flamboyantes qu’une barricade en feu ?

Ne cherchez plus : ce guide fem de la mode émeutière est fait pour vous !

Ici, pas de formules toutes faites, pas de règles assommantes et irrévocables (rien n’est plus tendance que de les contourner !) mais quelques-uns des tips les plus en vogue de la saison pour un look au top.

C’est parti ? »