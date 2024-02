Comparution immédiate : outil de justice expéditive

Un jugement d’une trentaine de minutes qui suit un enfermement en garde à vue, une défense expresse basée sur des dossiers vides et des faits d’une faible gravité, des biais racistes et classistes, c’est ça la comparution immédiate. En France c’est la procédure qui enferme le plus. En 2001, on comptait 31 693 procédures en CI ; en 2022, on en est à 58 222.

Cette brochure est une version amplifiée de celle faite en avril 2022 par le collectif Salle 5, groupe d’observation et de critique des comparutions immédiates à Grenoble. Les ajouts sont principalement des comparaisons avec d’autres villes, des statistiques et quelques modifications.