"Ce fanzine à pour intention de partager la croyance qu’on n’a pas besoin d’être un couple hétéro pour tomber enceinte. J’y présente les différentes options artisanales pour tomber enceinte.

Par artisanale, j’entends sans avoir recours au parcours PMA médicalisé et légal. Il n’a pas pour but de débattre des raisons pour lesquelles certaines personnes, seules ou à plusieurs, se lancent dans ce processus.

Il est évolutif et pourra être rectifié et enrichi par vos réflexions et témoignages que je vous invite à envoyer à maternitespirates@tutanota.com."