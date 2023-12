"Le mec qui te siffle dans la rue. L’autre qui commente comment t’es habillé-e, comment t’es trop bonne ou trop gros-se. Celui qui prend toute la place dans le bus, en concert ou dans les débats. L’autre qui t’insulte, te bouscule, te regarde d’un air supérieur du genre « femme, pousse-toi, tais-toi, ou souris-moi car le monde m’appartient et tu es là à ma disposition ». Les mains au cul, aux nichons. Être pris-e par la main, par l’épaule, par la taille alors que t’as pas envie de ça. Des propos qui mêlent sexisme et racisme. Tes parents qui te demandent quand est-ce que tu vas te marier et avoir des enfants. Les « bonjour, Messieurs Dames, euh pardon Mesdames ». Le médecin qui veut absolument que tu prennes des hormones parce que t’as trop de poils pour une fille. Etc, etc.

Il y a plein de situations où on a envie de réagir (et on le fait et on a bien raison !), parfois physiquement et parfois la parole suffit. Mais, merde ! Des fois, on trouve pas les mots, ou on en trouve, mais on repart avec l’impression d’avoir dit un truc tout pourri, qui n’a servi à rien voire qui n’a fait qu’empirer les choses. En discutant avec des copines et après différents ateliers d’autodéfense féministe, on s’est plusieurs fois dit que c’était super de s’échanger nos techniques d’autodéfense verbale, mais que c’était dommage de ne pas les avoir écrites quelque part pour pouvoir les réutiliser, se les approprier ou les transformer à sa manière.

Je me suis dit que je ferais bien une brochure qui rassemble toutes les techniques verbales, phrases simples ou percutantes, silences efficaces, etc. qu’on a l’un-e ou l’autre expérimentés.

Donc j’ai lancé un appel pour recueillir des phrases et autres réactions verbales qui ont marché (c’est à dire qui ont permis d’arrêter ou prévenir une agression, qui ont remis les pendules à l’heure, ou qui au moins ont donné la satisfaction d’avoir réagi, de pas s’être écrasé-e-s) en pensant à tout type de situation de violence misogyne, machiste, sexiste, lesbophobe, transphobe que ce soit dans la famille, dans les milieux militants, au boulot, dans la rue, chez le/a gynéco, à la caf, dans les relations affectives et/ou sexuelles, etc. "