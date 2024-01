L’Amassada, c’était un lieu en luttre contre la construction par RTE, Réseau Transport Electricité, filiale d’EDF, d’un transformateur électrique raccordant les éoliennes du Sud-Aveyron et des départements alentours. Une cabane a été construite sur le terrain du futur transformateur en décembre 2014. Et pendant 5 ans, une lutte contre les éoliennes et la transition énergétique s’est articulée autour de cette cabane, jusqu’à l’expulsion et la destruction des lieux en octobre 2019.

Juste après l’expulsion, ce texte a été écrit depuis l’Amassada, et quelques temps après, une personne a repris ce texte, l’a illustré et mis en page.