"Dans cette brochure, je me suis efforcée de balayer le plus d’approches et de propositions en prenant en compte l’humain dans sa globalité. Cette brochure ne traite pas du stress, de l’anxiété, de la dépression, des variations pondérales, des poussées inflammatoires, etc. mais vous aurez remarqué que ces troubles sont souvent liés au manque de sommeil par un lien de cause à effet allant dans un sens ou dans un autre. Les plantes et conseils proposés ici pourront aussi vous être utile pour ces troubles également. Les conseils d’hygiène de vie sont appropriés pour tous les troubles chroniques et inflammatoires, sachant que le sommeil est un des éléments clés du retour à la santé."