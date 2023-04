La Hague, grands soirs et petits matins Lorsque les salariés de l’atome dénonçaient leurs conditions de travail et le nucléaire

En mai 2015, Areva, le géant mondial de l’électronucléaire, annonce la suppression de quatre mille postes en France. Parmi d’autres, l’usine de La Hague est visée. Alors que les revendications portées par les syndicats de la filière et celles des antinucléaires peuvent difficilement être plus éloignées, Z revient sur l’histoire d’un mouvement critique impulsé par les travailleurs de La Hague et qui s’est élargi aux habitants et aux antinucléaires du Cotentin dans les années 1970.

Texte publié en 2015 dans le Z n°9 Toulouse.