Rio 2016 - Derrière la vitrine le drame

L’organisation des Jeux Olympiques justifie toujours de nombreux projets de transformation urbaine. Les aménageurs se vanteront de faire rayonner la ville-hôte qui pourra alors servir de vitrine mondiale : ce fut le cas à Rio en 2016, et c’est l’objectif poursuivi par les instances qui organisent les jeux à Paris en 2024. Mais, derrière la vitrine, la réalité est peu reluisante : pour les populations locales, les JO sont un cauchemar. Brisons la vitre pour y voir plus clair - immersion dans le monde merveilleux des jeux et de ses promoteurs.