Une contribution pour l’assemblée de Bologne du 9 juin

Réflexions sur l’enfermement en Italie, le terme "terrorisme" et la solidarité.

« Et celui/celle qui a "le diable au corps" n’a pas peur du mot "terrorisme", puisqu’il/elle désire avec toutes ses forces que les puissants vivent dans la terreur, du moins autant que leurs victimes : les "damné.e.s de la terre". Voilà pourquoi je ne veux pas édulcorer mon vocabulaire de ce mot ; ça ne sera certainement pas le Code pénal avec ses condamnations ou encore l’"épée de Damoclès", la menace de l’application du 41bis, qui pend au-dessus de ma tête qui me fera changer d’avis et me fera taire. Je vous dis cela parce que, à partir du refus d’un mot, on passe rapidement et sans s’en apercevoir à amoindrir les actions dont sont accusé.e.s les compagnon.ne.s. »