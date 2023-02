« La taule a réduit mon corps à son plus petit souffle »

"Une question qu’on m’a beaucoup posée, c’est comment

communiquer sur l’antiterrorisme sans créer de la peur. Parce

qu’on a pas envie que ça soit trop badant, que la peur empêche

les gens de se bouger. La taule, c’est effrayant certes, mais c’est

aussi une réalité vécue en France massivement, par plein de

gens, comment ne pas en parler ? Pour moi, c’est important de

discuter d’antiterrorisme et de répression. Quand on se pose la

question de comment ne pas avoir peur, c’est qu’on a déjà peur,

en fait. Donc expliquer, c’est nécessaire. Le tabou, le non-dit,

c’est vraiment ce qui renforce la parano. Plus on comprend, plus

on est conscient·e, et moins on a peur."

Texte paru initialement dans le n°15 de la revue Z, "Forêts désenchantées", en 2022.