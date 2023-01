Voyage en « ère post-vérité »

« Bienvenue dans « l’ère post-vérité » ! Une époque où une information fausse se propage cinq fois plus vite qu’une vraie, où les croyances et opinions sont plus importantes que les faits eux-même. Équipés de nos lunettes 3D anti-autoritaires, nous allons voyager dans la complosphère post-vérité. Nous passerons en revue quelques scénarios conspirationnistes, leurs origines, les

promoteurs et leurs idéologies, des mouvements citoyennistes et confusionnistes, aux idéologies ouvertement libertarienne et fasciste. »