« À l’origine, nous voulions écrire une brochure pour nous définir

politiquement (en tant que squat queerféministe et antiraciste) et

raconter l’histoire de notre lutte afin qu’elle contribue, comme

d’autres brochures l’ont fait pour nous, à la (trans)formation de futurs

collectifs. Entretemps, un conflit larvé a fini par faire éclater le

collectif en deux groupes. Nous, le groupe restant, avons alors choisi

de profiter du répit pour retrouver le but initial du squat où ses

membres y partagent le temps et les moyens pour créer, se reposer,

bricoler, jouer, organiser des actions, lire, réfléchir...

Pour comprendre ce qui est parti en sucette, nous avons eu besoin de

mettre sur papier notre histoire. Comment n’avons-nous pas pu voir les

problèmes dès le début ? Comment les a-t-on niés ? Comment avons-nous

tenté de les résoudre ? Avons-nous appris de nos erreurs ? Qu’est-ce que

toi, lecteurice, tu peux tirer de nos leçons ? Nous racontons ce qui

nous a valu de nombreuses nuits d’insomnie, de disputes, de larmes et de

nerfs tendus. Toute ressemblance avec des situations ou des personnes

existantes ou ayant existé est volontaire. »