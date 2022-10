"On espère que ce texte pourra t’aider à mieux vivre ta désertion de l’emploi, sans culpabiliser (car franchement il n’y a vraiment pas de quoi, on ne vole pas des milliards nous !) il n’est pas complet mais c’est un début et il n’y a pas de « recette miracle » ! Car sortir de l’emploi et du travail ce n’est que le début d’une aventure d’émancipation individuelle et collective !

Nous ne croyons pas au survivalisme ni que la vie en autarcie est possible hors de toute société, on ne pourra pas s’en sortir seul·e dans son coin en attendant que la société se casse la gueule ! Mais pour autant il faut aussi vivre nos vies et autant qu’elles ne soient pas trop pourries !

Une fois qu’on est libéré·e de la contrainte travail, on peut se consacrer aux choses qui nous tiennent à coeur mais aussi lutter plus librement sans trop de peurs de ce qu’on va devenir !

Nous ne considérons pas l’argument de l’emploi, qu’on nous oppose quand nous combattons un projet industriel ou une infrastructure, comme valable. Mais pour autant nous sommes solidaires des travailleureuses précaires pour les aider à se battre face à leurs employeurs ou pour sortir de leur précarité et de leur dépendance à l’emploi !

Car pour s’en sortir on ne peut compter que sur nous collectivement, alors organisons nous, créons des centres sociaux autogérés, des collectifs de débrouille administrative, luttons contre la précarisation et le flicage de nos vies ...

Si tu travailles dans le social et que tu passes par là, n’hésite pas à pousser la porte de collectifs autogérés par chez toi et proposer ton aide pour se débrouiller face à cette administration !

Nous ne voulons pas du plein emploi, mais d’une vie pleine de joie et de luttes !"