"Bonjour camarade, bienvenue dans cette brochure collective sur l’organisation de concerts DIY* en terres (grand)lyonnaises au XXIe siècle. Elle s’adresse à toutes et à tous, plus particulièrement à toutes celles et ceux qui s’intéressent aux coulisses des concerts indés et qui, nous l’espérons, seront les futur·es organisateurs et organisatrices des prochains événements qui repeupleront nos soirées.

Elle a été pensée il y a des années au sein du collectif VILLE MORTE dans le but de rendre plus accessible l’organisation de concerts, afin de garder la mémoire de nos pratiques et en faciliter la transmission aux nouvelles générations. Il y a plein de façons de faire différentes, et autant de points de vue sur la question que d’orgas, alors nous essaierons dans cette brochure de rendre visible cette variété mais nous ne serons bien sûr pas exhaustifs : nous invitons tou·tes celles et ceux qui le souhaiteraient à nous faire leurs retours via mail@@@villemorte.fr et/ou à publier leurs propres textes !

"