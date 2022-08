" Rosæ Canine est une collective d’herboristes militantes et féministes pour la réappropriation des corps. A la convergence des sciences, des savoirs empiriques et des intuitions, nous organisons des rencontres autour de l’usage des simples, et en particulier des plantes de la sphère gynécologique et urologique.

Notre soulèvement est politique, Queer, anticapitaliste, libertaire. Nous contestons toute forme d’oppression, et militons pour la libre circulation des personnes et des savoirs.

A travers balades et ateliers hybrides, nous tentons d’aborder de la manière la plus inclusive possible nos sexualités ou asexualités, pour questionner ensemble nos ressentis et nos états de corps."