Contre les frontières et les prisons à Toulouse et partout ailleurs

Contre les frontières et les prisons à Toulouse et partout ailleurs Luttes et paroles de prisonnier·es du centre de rétention de Toulouse (2020-2022)

« Cette brochure a pour but de relayer les paroles collectives et individuelles des personnes enfermées dans le Centre de rétention administrative (CRA) de Toulouse et de dénoncer le système de répression des personnes étrangères. Elle se fait l’écho de la violence qu’elles subissent et de leurs luttes de l’intérieur, des paroles que l’État et sa police tentent sans cesse de bâillonner. »

Sommaire :

- Les Centres de rétention administrative (CRA) : des prisons pour enfermer les personnes sans papiers

- Informations pratiques sur le Centre de rétention de Toulouse-Cornebarrieu

- Des prisonnier·es des CRA de Toulouse et d’ailleurs racontent les conditions d’enfermement et leur quotidien

- C’est quoi le TAC (Toulouse Anti CRA) ?