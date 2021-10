Pour nous contacter, nous "suivre" et nous soutenir



mis en ligne le 1er octobre 2021.

Nous contacter par courriel :

- propositions de brochures, questions et informations d’ordre général : discutaille(at)infokiosques.net

- technique : racine(at)infokiosques.net

Nous contacter par IRC :

L’ IRC permet de discuter à plusieurs en même temps en s’échangeant des messages sous forme de texte.

Le canal d’infokiosques.net se nomme #infokiosques.net et se trouve sur le réseau IRC d’Indymedia.

Il est possible de s’y connecter très simplement en allant sur chat.indymedia.org. Mettre le nom qu’on souhaite avoir dans "Nickname" et mettre #infokiosques.net dans Channels. Et c’est parti !

Ici, une petite brochure réalisée par pRiNT ! en 2002 pour découvrir l’IRC. Et là, une documentation détaillée pour se connecter au réseau IRC d’Indymedia.

Sous Tails, on peut utiliser Pidgin.

Nous "suivre" :

On n’est pas trop du genre suiveur, ni à chercher des suiveurs, mais bon... On n’est ni sur Facebook ni sur Twitter, mais c’est possible de nous "suivre" sur SeenThis et sur Mastodon.

Ou encore utiliser le flux rss d’infokiosques.net qui permet de rassembler les derniers articles publiés. Plus d’informations sur cette page.

Nous soutenir :

On n’a pas énormément de frais, mais comme pour quasiment tout projet, on en a quelques-uns (hébergement, nom de domaine, ...). Si vous voulez nous soutenir, c’est possible de nous donner du cash quand on se croise physiquement.

Autrement, on peut recevoir des bitcoins, à l’adresse ci-dessous :

19cCDEgrinPrCrsVuFpssTkbjUYDZTJQAr

Merci !