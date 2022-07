Détransition, désistance et désinformation : Un guide pour comprendre le débat sur les enfants trans

"Cette brochure s’adresse à toustes celleux qui trouvent le débat autours des enjeux trans et des détransitions difficile à suivre et qui ne savent pas quoi en penser. Et pour cause ! Ces derniers temps, ce thème apparait de plus en plus souvent dans le débat public, mais pas porté par n’importe qui et n’importe où. Des « parents inquiets », des « TERFs* » et des assos de psychanalystes proches de la Manifs pour Tous vomissent ainsi des éléments de langages et des mensonges diabolisant tranquillement la transition dans les colonnes de torchons réactionnaires. Pour elleux, les détransitions serait un argument contre les revendications trans. Et oui, à cause de la visibilité d’activistes trans, transitionner seraient devenu trop facile et « glamour », là où elleux voudraient qu’on perçoive ça comme un délire qui mutilerait. A les entendre, on te proposerait une mastectomie entre la poire et le fromage chez le dentiste, et sans te dire ce que c’est (c’est faux).

Parce que parler de détransition, c’est aussi parler de transition et de fluditité de genre, en tant que trans, nous voulons proposer d’autres discours et imaginaires que "nous estimons plus juste et proche de la réalité des personnes trans ET détrans ; les attaquer sur leur propres terrain. [...]