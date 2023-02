Récit et chronologie de la lutte contre la candidature de Berlin aux Jeux Olympiques d’été 2000

"En fouillant dans des archives, nous avons trouvé un texte et une chronologie autour de la lutte contre la candidature de Berlin aux Jeux Olympiques. Outre d’intéressantes références aux pratiques, aux succès et échecs du mouvement autonome à Berlin dans les années 1990, ils résonnent avec la situation actuelle.

En 1992, quand le texte a été écrit, Berlin était candidate aux Jeux Olympiques de l’an 2000. Aujourd’hui, Paris et le « Grand Paris » ont été depuis longtemps choisies pour les Jeux de 2024, et malgré les 32 années qui nous séparent, ce texte nous paraît toujours d’actualité et propose des perspectives réjouissantes.

Dans la chronologie, on retrouve une partie des actions de ce même mouvement anti-olympique berlinois, de 1990 à 1993. ça vaut le coup d’oeil, pour s’en inspirer ou simplement pour le plaisir de se plonger dans une lutte auto-organisée.

A vos marques, pret.e, -partez !"