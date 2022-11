Réflexions autour des Jeux Olympiques d’hiver de Turin en 2006

Extraits de la revue en italien, Nunatak, revue d’histoires, cultures et luttes des montagnes, deux textes racontent l’avant et l’après Jeux Olympiques de Turin qui ont eu lieu dans les Alpes, du côté italien, pendant l’hiver 2006. Ce sont quelques reflexions sur la lutte contre les Jeux Olympiques et les conséquences désastreuses qu’ils ont eu dans la région.