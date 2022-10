« Zadiste the question, discussion à bâtons rompus est un témoignage de deux protagonistes (Pierrot et Lutin noir) sur le mouvement des ZAD et plus particulièrement celle située près de Grenoble, dans le Bois des Avenières (2014-2020) qui a vu le projet de Center Parcs annulé et l’éviction quelques mois plus tard des occupants et occupantes des bois. »