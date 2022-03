infokiosques.net

Strasbourg : salon des éditions livresques et musicales, samedi 23 et dimanche 24 avril 2022



mis en ligne le 15 mars 2022.

Bonjour à toutes et à tous,

La Chèvre, salon des éditions livresques et musicales, a le plaisir de vous accueillir samedi 23 et dimanche 24 avril. Au programme, stands d’éditeurs et de labels indépendants, rencontres et débats, exposition, ateliers et concerts.

Bar + bouffe le samedi soir (friterie du progrès).

Plus d’infos sont sur notre site (programme en cours) :

https://azqs.com/lachevre/

Entrez libre !

La Chèvre c/o Molodoï

19, rue du Ban de la Roche

67000 Strasbourg

lachevre@@@azqs.com