infokiosques.net

Toulouse : photocopies à prix libre, permanences de la Mauvaise Impression



mis en ligne le 14 mars 2022.

Peut-être vous l’aviez oubliée ? Peut être vous ne l’avez jamais connue ? C’est le retour de la Mauvaise Impression ! C’est une imprimante / photocopieuse / scanner A3 et A4, noir et blanc et couleur, à prix libre, qui a un nouveau toît sur sa tête : le local du Chat Noir, 33 rue Antoine Pujet, vers les Minimes (à Toulouse).

On a envie de faire des permanences deux fois par mois, les 1er et 3e mercredis du mois, de 18 à 20h. C’est en même temps que les permanences de la BAF (bibliothèque anarcha-féministe), du coup vous pourrez même emprunter des livres en même temps si vous voulez !

La première perm ça sera le mercredi 16 mars 2022, et en avril ça sera le 6 et le 20.

Cette imprimerie est essentiellement destinée à l’impression de textes politiques relayés par des luttes basées sur l’autogestion, l’autonomie, l’anti-autoritarisme et se positionnant contre TOUTES les dominations.

Elle est aussi un espace de solidarité matérielle face à la répression judiciaire et administrative, où il est possible d’imprimer des garanties de représentation ou de faire des photocopies pour des dossiers administratifs.

Les impressions sont à prix libre (ce qu’on veut / ce qu’on peut). Même si nous disposons d’un stock de ramettes, si vous ramenez du papier, cela sera bienvenu. Ramenez vos fichiers en PDF sur clé USB !

Pour être complètement transparent-e-s, la machine a eu des bugs dans le passé, là ces derniers temps elle marche bien, en espérant que ça continue comme ça :)

Si vous avez des questions hésitez pas à écrire à :

mauvaiseimpression (at) riseup.net

[Publié le 10 mars 2022 sur Iaata.]