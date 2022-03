infokiosques.net

Toulouse : le programme de mars 2022 au Kiosk de la Chapelle



mis en ligne le 12 mars 2022.

La Chapelle vous accueille en ce mois de mars 2022. Au programme, la guerre en Ukraine, le soutien aux Mineur·es Isolé·es Etranger·es, des rencontres anti-nucléaires, et la lutte contre la grossophobie.

Sans oublier le désormais traditionnel goûter punk du KiosK !

Toutes les infos détaillées sont sur notre site www.atelierideal.lautre.net.

- Samedi 12 mars (14h)

Guerre à la guerre !

Discussion autour de la guerre en Ukraine à l’initiative du collectif Rosa Luxemburg

- Samedi 19 mars (18h)

Soutien au collectif AutonoMIE

AutonoMIE, collectif de mineurs isolés étrangers, a besoin de votre aide pour poursuivre ses activités !

En ces temps de foire électorale, où la reprise du nucléaire foisonne dans les programmes des candidats... alors que la guerre en Ukraine met en danger les populations, y compris par la menace nucléaire, La Chapelle accueillera plusieurs évènements dans le cadre de ATOMIK DETOX, une semaine de rencontres antinucléaires à Toulouse et alentours !

- Jeudi 24 mars (18h)

Atomik detox

18h au Kiosk : présentation du livre "Oublier Fukushima"

20h dans La Chapelle : projection de "Notre terre mourra proprement", et discussion

- Samedi 26 mars (14h)

COUP DE GRAS.SE #1

Nous sommes très heureux·ses d’accueillir le premier évènement du collectif Lutte des gra·ses. Une journée de lutte contre la grossophobie avec vide-dressing gratuit, table ronde, stands, concert, projections, spectacle, bar et restauration à prix libre. "On n’est pas là pour arrondir les angles !"

- Dimanche 27 mars (14h)

Atomik detox (suite)

Arpentage & débat « S’armer contre le discours pronucléaire »

- Dimanche 27 mars (15h30)

Goûter punk mensuel du KiosK

17h : projection du documentaire sur la scène punk de la ville d’Umeå en Suède, où l’on compte pas moins d’un groupe de hardcore pour 500 habitants !

Activisme vegan, culture Straight Edge et kids en pagaille… UxÅ, A journey to the heart of the Umeå scene raconte l’explosion de cette contre-culture, devenue massive dans le nord de la Suède.

Et tous les lundis (18h) :

Librairie Le KiosK et distrib’ AMAP

Même si le masque ne sera plus obligatoire, nous recommandons de le porter et de respecter les gestes barrières dans une logique d’autodéfense sanitaire et pour permettre à chacun·e de participer sans crainte.

La Chapelle

Lieu d’expérimentation politique, sociale et culturelle depuis 1993

36 rue Danielle Casanova | Toulouse

tel : 05.61.12.37.55 | contact@@@atelierideal.lautre.net | www.atelierideal.lautre.net