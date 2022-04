Ex Masculus

Réflexions critiques sur les groupes d’hommes pro-féministes



Cette brochure est une compilation de voix s’exprimant sur le thème du « travail des hommes pro-féministes », sur ce que c’est, pourquoi nous en avons besoin et comment s’y prendre. Les textes de cette brochure proviennent d’une myriade de personnes incluant des queers, des trans, des femmes et des hommes. Nous espérons qu’elle servira de tremplin, de support à l’échange d’idées, de points de vue, d’analyses critiques, de réussites et d’échecs, et enfin qu’elle servira de ressource pour s’engager sur différents fronts afin de déconstruire et de remettre en cause le patriarcat dans le monde et dans nos vies. En tant que rédacteurices, nous espérons également que cette publication soit la première d’une série de « guides pratiques » abordant les subtilités et la diversité des points de vue pour démolir le patriarcat. Nous l’imaginons comme une contribution à la quantité potentiellement illimitée d’écrits qui explorent les stratégies et les fronts de lutte sur lesquels nous nous engageons pour mettre fin au règne de l’hétéropatriarcat, et aux violences sexuelles et sexistes.