infokiosques.net

Des affiches pour la révolution et l’anarchie : affiches.blackblogs.org



mis en ligne le 1er mars 2022.

Salut !

Le site affiches.blackblogs.org a été créé fin 2020 pour regrouper des PDF d’affiches francophones anarchistes, anti-autoritaires, révolutionnaires, sur des sujets divers et variés. Mais pour qu’un projet de ce type marche, il faut qu’il soit à la fois connu et fourni. Cette présentation a donc à la fois pour but de faire connaître le site et de vous inviter à fournir des affiches.

On souhaite publier des affiches plutôt intemporelles, c’est-à-dire : pas d’affiches annonçant des manifs, des concerts ou tout autre événement daté. Si affiches.blackblogs.org a en partie une vocation d’archivage, le but est avant tout de servir de base d’agitation et de diffusion d’idées à travers des affiches que chacun·e peut reproduire, coller, afficher.

On souhaite aussi éviter les pavés de textes (que nous trouvons trop peu lisibles sur des affiches dont la vocation est de se retrouver sur des murs dans la rue).

Pour des raisons pratiques, nous ne publierons que des affiches photocopiables/imprimables au moins en A4 ou A3.

Si vous voulez nous envoyer des affiches, SVP n’envoyez pas de pièces jointes mais plutôt un mail indiquant un ou des liens vers des sites d’hébergement temporaire de fichiers où vous pouvez poser vos PDF (par exemple Disroot, Infini, Jirafeau, Ethibox, Sans-Nuage ou chApril).

Si vous avez des remarques, des questions ou des suggestions n’hésitez pas à envoyer un courriel.

affiches-1312@@@riseup.net