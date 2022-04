L’asexualité dans les récits handicapés



À propos d’asexualité, de célibat, d’injonction à la sexualité, de handicap et de rôles de genre, cette brochure tente de dépasser « de manière critique le point de vue valide sur la sexualité à travers le handicap de chaque autrice et de leurs expériences distantes par rapport à la sexualité. »

Sommaire :

- Avant-propos

- Désexualisation et asexualité imposée

- Stigma et identité asexuelle

- Asexualité et diversité des sexualités

- Depuis les intersections

- Bibliographie

- Pour aller plus loin