infokiosques.net

Nouvelle parution : Caracremada. Sur les sentiers de la guérilla anarchiste en Espagne



mis en ligne le 5 février 2022.

CARACREMADA

Sur les sentiers de la guérilla anarchiste en Espagne (1945-1963)

La vie de celles et ceux qui luttent pour l’anarchie est difficile à raconter. Vouées à l’action, leurs vies se déroulent aussi discrètement qu’elles sont vécues pleinement. La vie de Ramón Vila Capdevila, dit Caracremada, fait partie de ces parcours souterrains.

S’engageant d’abord dans les groupes d’action armée nés au sein de la guerre sociale dans l’Espagne des années 1920, Ramón connut ensuite les joies et les amertumes d’une vaste révolution sociale. Exilé en France après la victoire des franquistes, il rejoignit le maquis contre l’occupant nazi. Puis il reprit la lutte clandestine contre le régime militaire en Espagne : incursions pour amener des armes et du matériel, sabotages de pylônes de haute tension, d’usines et de voies ferroviaires, soutien logistique aux groupes de guérilla urbaine, expropriations pour financer la lutte. Ce fut une vie dure et intense au rythme des saisons dans les forêts et les montagnes de la Catalogne. D’une endurance exceptionnelle et d’une force de caractère hors du commun, Ramón sut prolonger les hostilités pendant des décennies. Agissant souvent seul ou en petit groupe, Caracremada arpenta les montagnes jusqu’à son dernier souper.

Format 19x13cm – Couverture sérigraphiée

212 pages – 8 euros

Pour commander ce livre, envoyer un mail à tumult_anarchie@@@riseup.net

Pour les autres titres publiés par Tumult, voir le catalogue :

https://tumult.noblogs.org/