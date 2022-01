infokiosques.net

Toulouse : le programme de janvier-février 2022 au Kiosk de la Chapelle



mis en ligne le 24 janvier 2022.

Bonjour à toutes et à tous,

Malgré le froid, La Chapelle vous propose plusieurs évènements pour les semaines à venir :

- Lundi 24 janvier (18h)

Enquête critique

Pédagogie des opprimés : auto-formation collective / Enregistrement Podcast

- Dimanche 30 janvier (15h)

Goûter punk du KiosK

Avec le label DIY toulousain Hidden Bay Records

- Lundi 14 février (18h)

Projection du film Je suis un évadé, adapté du roman de R.E.Burns

Soirée proposée par le KiosK avec les Fondeurs de Briques, autour d’une soupe chaude !

- Lundi 21 février (18h)

Discussion avec Aurélien Berlan autour de son livre Terre et liberté (éditions de La Lenteur)

Soirée proposée par le KiosK

- Et tous les lundis (18h) :

Librairie Le KiosK et distribution de légumes de l’AMAP

Venez bien couverts de la tête aux pieds car La Chapelle n’est toujours pas chauffée !

C’est l’hiver, et ça n’empêche pas que certains lieux et assos amis soient menacés et aient grandement besoin de soutien :

- L’asso Le JeKo a besoin de soutien financier pour continuer à soutenir les demandeur·euses d’asile LGBTI+

- L’Obs, lieu de vie queer et d’activité, occupé depuis plus de 20 ans à Toulouse, est menacé d’expulsion. Une pétition est dispo en ligne

+ d’infos aussi sur notre site internet :

http://atelierideal.lautre.net/

La Chapelle

Lieu d’expérimentation politique, sociale et culturelle

36 rue Danielle Casanova | Toulouse

Tel : 05.61.12.37.55 | contact@@@atelierideal.lautre.net