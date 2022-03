Sur la poursuite du nucléaire et son esbroufe

Visite (virtuelle) de Macron dans la « capitale verte »



"Dans ce contexte de grande bouffonnerie présidentielle, et après avoir matraqué de propagande « verte » que le nucléaire serait la solution au réchauffement climatique, le terrain médiatique semble préparé pour la nucléarisation intensive des années à venir, quel que soit la.e candidat·e élu·e. Avec l’aval de la Commission européenne, qui contribuera à coups de financements publics, cette poursuite du nucléaire rêvée par les dirigeants français va accélérer la numérisation de la société et l’autoritarisme qui va avec, tout en permettant l’exportation du nucléaire à l’étranger (qu’il s’agisse de réacteurs, de missiles ou de sous-marins). Malgré toute la propagande mise en place, nous ne sommes pas dupes sur les objectifs d’une telle politique : gaver le Capital et les nucléocrates, assouvir la soif de pouvoir et les délires mégalomaniaques d’une poignées de technocrates. Nous nous opposons à l’expansion énergétique, de l’hégémonie nucléaire aux centrales éoliennes et autres arnaques estampillées « renouvelables ». Nous refusons votre « progrès » soit disant inéluctable et synonyme de mort pour celleux qui en subissent les conséquences. Gardez vos pots cassés et les fleurs putrides qui y poussent, nous n’en avons pas besoin.

Cette voie, celle du profit, de l’autoritarisme et d’un futur techno-fasciste, n’est pas la nôtre. C’est pourquoi nous continuerons coûte que coûte à nous y opposer, invitant avec nous tou·tes les individuEs conscient·es de l’urgence de lutter contre la poursuite de l’idéologie destructrice des dirigeants. À bas l’État et sa société nucléaire !"