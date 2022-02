Parution du numéro 1 du zine "Les queers du gouffre" (décembre 2021)



mis en ligne le 12 février 2022.

Salut !

On est un nouveau collectif queer et féministe, basé dans plusieurs villes, notre but c’est de diffuser les paroles des minorités, de faire de la documentation et de l’archive de ce qui se pense dans et pour les communautés queers.

Dans un contexte où le queer devient une mode dans le monde plus mainstream et où notre communauté s’élargit au risque de se dépolitiser, nous voulons réaffirmer les bases militantes qui font les fondations de notre culture. Nous voulons aussi créer un espace où continuer à penser les enjeux propres à notre communauté. C’est pourquoi nous privilégions une approche thématique et collective.

Les fanzines seront distribués dans toutes les bibliothèques queer féministes francophones dont nous avons connaissance (n’hésitez pas à nous contacter si on vous a zappéEs !). Ils seront aussi sur infokiosques.net.

Voici le texte d’appel qu’on a envoyé sur les réseaux, mailing lists et boîtes mails pour solliciter les participations de cette édition concernant les deux premières années Covid :

LES QUEERS DU GOUFFRE N°1

LES QUEERS ET LA CRISE DE LA COVID

Appel à récits, textes analytiques, dessins, collages, photos, etc.. sur nos experiences après deux ans de pression. Comment tu l’as vécu ? Tes craintes, tes angoisses, tes espoirs ? De quoi as-­tu eu peur ? Et maintenant ? Qu’as-­tu appris ? Étais­ tu isoléE ? As-­tu participé à des dynamiques d’auto­organisations (maraudes, coups de main divers, caisses de solidarité, etc) ? Comment tu as vécu la répression policière ? L’obligation vaccinale ? Les manifs bourrées de faf et l’entre-­déchirement de l’"extrême­ gauche" sur la question du pass sanitaire ? La scission du milieu ? Qu’est-­ce que ces deux ans ont changé pour toi ?

Dead­line 1er décembre 2021, écrivez­-nous à lesqueersdugouffre@@@riseup.net ; le mois prochain nous vous proposerons un nouvel appel sur "la classe sociale à travers le prisme de l argent dans nos milieux".

Les queers du gouffre n°1 (cahier) Zine de 36 pages A5