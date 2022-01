Anorexie ou « pourquoi tu manges tes légumes et ta viande séparément ? »

Témoignage sur l’anorexie et l’HP + quelques lectures



"Je résume ?

Le psychiatre qui m’a suivi pendant mon hospi en clinique psy pour anorexie était un crevard ; la clinique n’a fait que remplir la mission de rendre mon corps de nouveau appréciable pour que des mecs puissent l’utiliser ; aujourd’hui encore reste imprimée l’idée que je pourrais « contaminer » des gentes si j’en parle. Et en plus, quand je veux en parler, je ne trouve pas beaucoup d’écrits théoriques féministes là-dessus pour m’adosser à du solide.

Une fois la colère redécouverte après de nombreuses années, je me suis dit qu’il fallait que j’écrive tout ça, puisqu’en parler ça reste compliqué. Donc j’écris ce dont je me souviens des conditions pratiques de mon hospitalisation et j’écris ce que je pense, au prisme du féminisme, de la façon dont a été pris en charge le « soin » dans la clinique. C’est pas très rigolo, c’est empreint de domination patriarcale. Mais peut-être que si on est plusieurs à en parler on pourra faire un truc ensemble ?

En quelques points :

1. Mon vécu à l’HP et autour

2. Des points qui me posent problème

2.1 Il faut d’abord faire attention à soi pour faire attention aux autres

2.2 Ça ne sert à rien de recherche l’origine de l’anorexie

2.3 Normes physiques

2.4 L’art-thérapie

2.5 Norme hétérosexuelle et hétéropatriarcat

2.6 Le corps contrôlé par moi même ?

3. Une conclusion ?"