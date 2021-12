infokiosques.net

Parution du n°1 de "La caverne d’Ali Babel - Bulletin de correspondances anarchistes" (novembre 2021)



mis en ligne le 30 novembre 2021.

Nous avons le plaisir d’annoncer la parution du premier numéro de La caverne d’Ali Babel - Bulletin de correspondances anarchistes, dont voici une brève présentation tirée de la quatrième de couverture :

« Nous voudrions qu’ouvrir ce bulletin soit comme entrer dans une caverne pleine d’un précieux butin. On y entrerait comme des voleurs, plus attirés par la richesse qui s’y reflète et par l’usage que l’on entrevoit, que soucieux des multiples provenances de telles trouvailles. Un dépôt d’idées et de réflexions anarchistes initialement exprimées dans des langues différentes, dans lesquelles piocher à son aise et auxquelles se confronter et s’affronter librement. Que la lecture poursuive son chemin en dehors de la caverne, voilà notre souhait. Qu’elle incite alors chaque individu y pénétrant à la réflexion, à la discussion et au débat. Pour que la porte fermée derrière soi ne soit qu’un début, ou qu’une étape, sur la voie d’une aventure exigeante et dense d’échanges, où la pensée et l’action cheminent côte à côte. »

Nous invitons toute personne intéressée à commander un ou plusieurs exemplaires à nous écrire (alibabel_AT_riseup.net).

Au sommaire de ce premier numéro :

Thèses sur le covid-1984

La domination matérielle en période d’épidémie et la question organisationnelle

La proximité en période d’épidémie

La destruction nécessaire

Imaginer le futur

L’autonomie impossible

Silence assourdissant

D’où on regarde le monde - Réflexions sur l’individu et l’oppression sociale

L’idole de la rationalité

La fin de l’insurrectionnalisme ?

Notes contre l’organisation

Contre-pouvoir ou Lutte Chaotique ?

À coups de gourdin

En tâtonnant…