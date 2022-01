Guide de navigation en eaux troubles



"Nous sommes un petit groupe informel d’entraide mutuelle qui brassons depuis plusiers années ces questions de faire face à nos maux et à nos souffrances, seulE et collectivement, et comment reprendre du pouvoir face à la psychiatrie. Nous proposons de partager un outil fortement inspiré de la brochure "Cartografolie" (elle-même inspirée de la brochure "Mapping Our Madness" d’Icarus Project). Il s’agit de mettre en mots, schémas, carte ou dessins : nos maux, nos moments de crises ou critiques, nos stratégies pour aller mieux ainsi que nos besoins et limites dans ces moments-là. C’est un outil pour soi - sorte d’aide mémoire - mais qui peut aussi être partageable avec des personnes proches ou de confiance. Nous l’avons expérimenté lors d’ateliers."