infokiosques.net

Bruxelles : fin du projet d’Acrata



mis en ligne le 3 novembre 2021.

Bonjour à tout.e.s,

La bibliothèque anarchiste Acrata a ouvert ses portes en 2008. A l’époque, un texte la présentait non seulement comme un « espace de rencontres et de discussions », mais aussi comme un « instrument destiné à aiguiser nos connaissances et à trouver des bases solides pour affronter la domination ».

A travers toutes ces années, des personnes d’ici et d’ailleurs s’y sont rencontrées, des publications de différentes parties du monde y ont été diffusées et discutées, des luttes (locales ou internationales) y ont été défendues et débattues. Acrata était aussi un repaire pour celles et ceux qui s’y reconnaissaient.

Comme c’est souvent le cas au cours des luttes et des relations interpersonnelles, les dynamiques au sein d’Acrata ont changé à travers les années, marquant quelques fois des lignes de fracture.

Aujourd’hui, la bibliothèque ferme ses portes et ce n’est pas sans un brin de nostalgie que nous nous rappelons toutes ces discussions, présentations de film, expos et autres apéros ou repas solidaires qui y ont eu lieu. Au moment de mettre fin à l’aventure qu’a été ce local, nous voulions remercier toutes celles et ceux avec qui nous avons pu partager ces beaux moments, ainsi que les moments parfois plus difficiles.

La fin du projet Acrata ne signifie pas non plus nécessairement la fin d’un espace dans le cœur de Bruxelles où l’on échange et approfondit des idées pour lutter contre toutes les formes de domination. Gardez un œil ouvert.

Salutations,

Une anarchiste ayant participé au projet

Ps : Le local reste ouvert pour l’instant les jeudis de 17 à 20h.

Bibliothèque anarchiste Acrata

32, rue de la grande île,

1000 Bruxelles

Belgique

acrata@@@post.com