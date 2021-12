Journal d’un parent libertaire



Cette brochure raconte mon expérience, celle d’un papa libertaire face à tous les aspects de la petite enfance, dans un monde capitaliste. Face aux difficultés et à l’isolement auquel on est confronté en tant que parent·e dans un milieu urbain occidental, mon souhait est de partager mes questionnements et mes réflexions concernant l’expérience de la parentalité. Cette brochure ne pourra jamais remplacer les échanges avec d’autres parent·es (ayant ou non les même convictions politiques), elle se veut comme une contribution, à mon échelle, à la construction du monde d’après...