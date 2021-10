Proposer une brochure sur infokiosques.net



mis en ligne le 1er octobre 2021.

En bref, pour proposer une brochure :

Envoyer un mail à discutaille[at]infokiosques.net avec (si cela est possible évidemment sinon on s’arrangera) : - un titre clair, par exemple "Proposition : " (pour qu’on puisse se repérer facilement dans les mails et que tu sois pas le mail numéro 25 avec le même sujet) - un fichier texte (.txt, .odt, etc.) de la brochure - un format pdf mis en page brochure - nous dire si vous souhaitez que l’on travaille ensemble sur la brochure et quel type de travail (que l’on fasse des propositions de modifications, des relectures de grammaire, etc.) ou si vous souhaitez qu’elle soit publiée sans retouches, - un court résumé du contenu si possible. - Si les formats sont lourds (plus de 1 Mo), il faut les mettre si possible dans un lien pour ne pas surcharger nos boites mails. Il existe pour cela pleins de sites libres dont une liste existe ici : https://alt.framasoft.org/en/framadrop. Par exemple sur disroot, c’est très facile d’usage : https://disroot.org/fr/services/upload

Comment les brochures sont publiées sur infokiosques.net ?

Pour publier sur infokiosques.net il faut qu’une personne qui a les codes prenne en charge la publication du texte sur le site. Cela nécessite d’avoir un format texte (txt, odt,...) pour en extraire un format html et un pdf mis en page brochure facilement imprimable. Si ça n’est pas possible pour un format texte pour x raisons on peut en discuter ensemble pour trouver des solutions. Ce travail de publication représente du temps de travail pour les personnes qui ont ces codes.

Il peut par la suite y avoir des débats internes sur le texte proposé ou des propositions de modification (de contenu, de grammaire, etc). Si tu nous envoies une proposition, n’hésite pas à dire aussi quel travail on peut faire ensemble (est-ce que tu ne souhaites pas du tout retoucher au texte, si c’est galère car texte collectif, si au contraire t’aimerais avoir des retours avant etc.).

Pour ce qui est du contenu qu’on accepte, il n’y a pas de règles générales, ça dépend des personnes actives sur le site à ce moment. N’hésite pas à fouiller un peu dans le menu "thèmes" pour avoir un peu des idées sur ce qui est porté politiquement sur infokiosques.net. On aime bien quand les textes sont en écriture inclusive [https://infokiosques.net/spip.php?a...] et ne porte pas de discriminations sur des oppressions systémiques.

Comment peut on proposer des brochures à publier en tant que personne sans code d’accès ?

Discutaille(at)riseup.net est une liste mail qui rassemble les personnes pouvant publier sur le site, permettant à des personnes extérieures de faire des propositions de brochure. Il faut alors une personne de discutaille qui soit intéressée et disponible pour lancer la proposition de publication sur le site.

Il n’y a pas assez de personnes actives sur cette liste mail pour gérer tout le taff autour d’infokiosques.net (proposer des publications, travailler sur des textes, faire des réponses développées aux gens, relire tous les textes, etc). Actuellement (2021), il y a trop de demandes écrites par rapport à nos capacités de réponses. C’est donc possible que personne ne puisse prendre le temps pour faire une réponse personnalisée sur les textes que tu nous envoies / pour les proposer à publication (ou pas de réponse tout court, on s’en excuse en avance si ça t’es arrivé). Il est aussi possible que tu reçoives une réponse dans plusieurs mois :).

On trouve ça important que toute personne puisse proposer des textes. Cela constitue une ressource importante, et une partie de ce qui est publiée sur infokiosques.net vient de mails de personnes qu’on ne connait pas (merci à elleux).

Tu peux aussi proposer tes textes, en parallèle, sur d’autres sites internets pour des publications parfois plus rapides (car ayant une politique et des techniques web de publication plus ouverte, ou car étant un site spécialisé dans le domaine de ton texte). Des pistes d’autres sites internet en suivant cette page.

Proposer une news sur infokiosques.net

Il y a aussi une partie "news d’infokiosques.net". Si une brochure est déjà proposée sur un autre site internet, ou s’il y a un évènement lié à des infokiosques, il est possible de proposer de relayer cet évènement ou brochure dans cette partie là. Cette procédure est plus légère à porter et donc à effectuer.

Tu fais partie d’un infokiosque ?

On peut te rajouter dans des gens et des lieux. Il peut même être envisageable de se rencontrer et rejoindre sur le long terme dans le collectif d’infokiosques.net. Contact nous.

Sécurité numérique

Dans une société de plus en plus autoritaire, de nombreuses raisons peuvent amener à faire attention à comment on envoie des textes, à faire attention aux métadonnées qui peuvent être dedans et à la protection de nos données personnelles. Plus d’informations à ce sujet en suivant cette page.