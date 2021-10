infokiosques.net

qcq La rétive



mis en ligne le 29 septembre 2021.

La Rétive est un local pour s’organiser pour les luttes, un lieu de reflexions, de rencontres et d’échanges, une bibliothèque/médiathèque, un lieu pour la révolution. Située à Alès au 42 faubourg d’Auvergne, il est gratuit et accessible à toutes et tous.

C’est un espace pour faire vivre des idées d’émancipation sociale et contribuer à la subversion des rapports sociaux. On y partage des informations et des regards critiques sur ce monde et les luttes qui en émergent.

On s’y rend pour emprunter un bouquin, une revue, une bande dessinée, un film… Il est ouverte les mercredi et samedi après-midi, pour y lire sur place, consulter archives, journaux, brochures… ou pour repartir avec quelques ouvrages choisis. Il dispose d’un fond composé de théorie critique, d’histoire, de philosophie politique, de différentes sciences sociales ainsi que de romans, polards, SF, livres pour enfants…

On s’y retrouve pour voir un film, participer à une discussion, un repas… Régulièrement la Rétive propose des projections, des débats autour de livres, de sujets spécifiques. Elle accueille aussi des initiatives d’autres collectifs ou d’individus.

Son fonctionnement est collectif et sans hiérarchie.

Contact : laretive@@@riseup.net Être ajouté à la liste mail par ici.