infokiosques.net

Lisbonne (Portugal) : feira anarchiste du livre, les 25 et 26 septembre 2021



mis en ligne le 20 septembre 2021.

Viva !

Depuis ce point du globe toujours plus proche de la catastrophe totale, fruit du tsunami touristique, de l’appareil pharmaco-sécuritaire et de la normalisation de tout, nous vous invitons encore une fois toutes et tous à un week-end de rencontre entre résistants, insoumis et iconoclastes.

Les 25 et 26 septembre 2021, la Foire Anarchiste du Livre revient à Lisbonne, à la Quinta do Ferro, rua C, nº70 (parallèle à la rua Leite Vasconcelos).

Si vous voulez vous joindre à nous dans la distribution de papier imprimé chargé de "virus" rebelles, écrivez-nous à feiranarquistadolivro@@@riseup.net, et nous vous réservons un petit coin.

À la violence continue du processus pandémique, qui a dissous liens sociaux et habitudes de communion, nous répondons par une possibilité de rencontre.

Aujourd’hui comme hier, nous résistons a l’assaut du capital, de l’autorité et du conformisme. La majorité se résigne, nous non !

Santé et anarchie !

PROGRAMME :

- Samedi 25 septembre 2021

11h – Ouverture de la feira (stands de lectures toute la journée)

12h – Présentation du livre Viver a Utopia (ed. Barricada de Livros)

14h – Présentation du livre Quale internazionale d’Alfredo Cospito (ed. Malacoda)

16h – Présentation par les éditions Flauta de Luz des livres Contra o Leviatã, Contra a sua História de Fredy Perlman & O Mito da Razão de Georges Lapierre (ed. Flauta de Luz)

18h – Présentation par Rita Alves, Cristina Roldão et Éu Mental du livre Quando Ninguém Podia Ficar. Racismo, habitação e território de Rita Alves (Tigre de papel)

20h – Performance : Denise Stolnik

- Dimanche 26 septembre 2021

11h – Ouverture de la feira (stands de lectures toute la journée)

12h – Présentation par Zanzara athée de la brochure Coletes pretos, casacos amarelos. Entrevistas com anarquistas sobre o movimento dos Coletes Amarelos na França, em Paris e periferias/Toulouse/Dijon/Caen, fevereiro-abril 2019 (ed. Zanzara athée & Enkapuzado, version FR)

14h – Présentation par Ricard de Vargas Golarons du livre Salvador Puig Antich e a Luta Armada Anticapitalista na Catalunha nos Últimos Anos do Franquismo (ed. A Batalha)

16h – Actualité de la situation kurde et présentation de la revue Legerin

18h – Présentation du livre Cronstadt 1921 d’Ida Mett (ed.Letra Livre)

Plus d’infos sur feiranarquistadolivro.noblogs.org !