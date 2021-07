infokiosques.net

Varsovie (Pologne) : 6e Salon du Livre indépendant, les 4 et 5 septembre 2021



mis en ligne le 10 juillet 2021.

À l’ADA Puławska

37 Puławska

Varsovie

Nous vous invitons a la sixième édition du Salon du Livre indépendant de Varsovie, qui cette année aura lieu les 4 et 5 septembre à l’A.D.A. Pulawska. Si vous écrivez, imprimez, organisez, traduisez, gérez une bibliothèque ou un projet de recherche, créez ou tout simplement, comme nous, aimez les livres, venez nous soutenir dans nos efforts pour soutenir les maisons d’édition indépendantes et l’auto-organisation littéraire. Nous vous invitons à des discussions, des conférences, des ateliers et des concerts.

Cette année, beaucoup d’entre nous ont personnellement ressenti comment la présence de personnes autour de nous, qui ne se remarque pas au quotidien, nous permet de survivre dans les moments difficiles. Nous avons également découvert comment ils nous aident à rester en bonne santé et à maintenir la stabilité du monde. Nous nous concentrerons sur la communauté et l’auto-organisation comme alternatives efficaces aux solutions étatiques et hiérarchiques. Nous parlerons de coexistence et de connexions humaines malgré les différences, ou peut-être grâce d’elles. Nous voulons rechercher des solutions intersectionnelles et inclusives, qui accentuent la combinaison de nos luttes et l’entraide.

Nous explorerons les thèmes de la dépendance, de l’interdépendance et de l’influence mutuelle. Dans le capitalisme, ils sont évalués négativement et associés à un manque de sécurité et d’appartenance. Nous voulons vérifier comment nous pouvons gérer les situations difficiles et les émotions qui ne sont pas toujours acceptées dans les espaces publics et qu’on a appris à cacher.

L’événement sera accompagné de conférences (y compris des conférences en ligne), au cours desquelles seront discutés les sujets concernant actuellement les maisons d’édition indépendantes et les initiatives ascendantes, et qui s’inscrivent dans l’idée du Salon du Livre indépendant. Il est ouvert au message d’égalité impliquant la voix des personnes exclues. Il sera un espace pour partager nos expériences, pour apprendre les uns des autres, discuter avec respect sur les alternatives et porter un regard critique sur la réalité contemporaine.

L’année dernière, la foire a réuni des maisons d’édition, des collectifs et des personnes représentant divers milieux, tant polonais qu’étrangers. L’événement a également attiré beaucoup d’amateurs de littérature et nous espérons qu’il en sera de même cette année.

Nous ne pourrons pas couvrir les frais de déplacement des exposants, mais nous ne prenons pas de frais pour les stands. Cependant, si vous voulez vraiment venir et que votre seul obstacle est vos finances, écrivez-nous – nous essaierons de trouver une solution ensemble. La foire est gratuite pour les visiteurs.

Parce que nous avons un nombre limité de stands, veuillez nous en informer à l’avance. Nous attendons les candidatures jusqu’au 15 juillet 2021 à warsawbookfair [at] riseup.net. Vous pouvez envoyer toutes les propositions de coopération, questions et commentaires concernant l’événement à la même adresse e-mail.

Nous vous invitons a nous joindre !

Le collectif du Salon du livre indépendant de Varsovie

Site : https://warsawbookfair.noblogs.org/

Twitter : twitter.com/WarsawBookfair

Email : warsawbookfair [at] riseup.net