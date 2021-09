L’effondrement, parlons-en...

Les limites de la collapsologie



La « collapsologie » est définie par les inventeurs de ce néologisme comme suit :

« L’exercice transdisciplinaire d’étude de l’effondrement de notre civilisation industrielle, et de ce qui pourrait lui succéder, en s’appuyant sur les deux modes cognitifs que sont la raison et l’intuition, et sur des travaux scientifiques reconnus.

On assiste depuis une dizaine d’années à un retour des discours de « l’effondrement », avec un pic d’intérêt pour ceux-ci depuis l’été 2018. Nombreux sont les médias qui s’en sont fait les relais : 20 Minutes, Alternatives Économiques, Arrêt sur images, BFM TV, Canal+, C8, Les Échos, France Culture, Huffpost Fr, Les Inrocks, LCI, Libération, Le Monde, L’Obs, Le Point, Radio Télévision Suisse, RFI, Télérama, TV5 Monde, etc. Enfin un mot qui parle vrai, à la hauteur de la situation. Un mot palpable et réaliste, pas comme l’oxymore « développement durable », le réformiste « transition » ou même l’insuffisant « décroissance ». Malheureusement, si on observe les effets concrets de ces récits de « l’effondrement », si on analyse leurs contenus, force est de constater qu’ils apportent beaucoup de confusion et qu’ils réduisent souvent les possibles plus qu’ils ne les ouvrent.

Table des matières

Un constat partagé...

Les limites importantes des discours de l’effondrement

La collapsologie est présentée à tort comme une science

L’approche est occidentalo-centrée

L’effondrement est une notion confuse

L’appel au deuil et à l’acceptation indifférenciée

La plupart des discours de l’effondrement

désarment et dépolitisent

Le fantasme d’une renaissance plutôt que le déjà-là

La naturalisation des rapports sociaux et la notion de « verrouillages »

Le retour du mythe « tous dans le même bateau »

Les réponses à côté de la plaque et les dérives réactionnaires

Perspectives pour effondrés Glossaire pour effondrés