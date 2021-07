Pour l’abolition du mitard



Dans les cellules des quartiers disciplinaires (QD), les conditions de détention sont encore plus intolérables que dans le reste de la prison. Isolées du reste de l’établissement pénitentiaire, elles sont le lieu où des dizaines de prisonnier·ères meurent chaque année dans des conditions obscures.

C’est pour cela que le mitard est aussi appelé « cachot », « couloir de la mort », « cellule d’incitation au suicide » par les prisonnier·ères et leurs proches.

Fermer les mitards et les quartiers d’isolement qui humilient, détruisent, tuent jour après jour les prisonnier·ères est une urgence absolue ; c’est aussi le début de la fin des prisons.

Sommaire

Introduction : le mitard, la prison dans la prison

I. Qu’est-ce que le quartier disciplinaire, dit « mitard » ?

I.1. A quoi ressemble un mitard ?

I.2. Pourquoi et comment va-t-on au mitard ?

I.3. Combien de temps va-t-on au mitard ?

I.4. Quartier disciplinaire et quartier d’isolement : quelle différence réelle ?

II. Pourquoi faut-il supprimer les quartiers disciplinaires et les quartiers d’isolement ?

III. Peut-on se passer des quartiers disciplinaires et des quartiers d’isolement ?

IV. Et maintenant : que faire ?