infokiosques.net

Bruxelles : discussion sur la répression contre les anarchistes russes, au local Acrata le 24 juin 2021



mis en ligne le 20 juin 2021.

Lokaal Acrata

rue de la Grande Ile 32

1000 Bruxelles, Belgique

acrata@@@post.com

Permanences chaque jeudi de 17h à 21h, et chaque samedi de 15h à 18h.

Jeudi 24 juin à 19h

Discussion : Répression contre des anarchistes russes

Nous proposons une soirée de discussion et de solidarité concernant les accusés de l’affaire “Network”. Ceci est une enquête qui vise des anarchistes en Russie qui d’après le FSB faisaient partie d’une organisation anarchiste, que le FSB a nommée “Network”. Encore d’après la version du FSB, soutenue par les tribunaux, ces cellules existaient à Moscou, St. Petersburg, Penza, Omsk et en Biélorussie. Onze personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête, accusées d’avoir participé à une communauté terroriste. En février 2020, sept accusés ont été condamnés à des peines allant de 6 à 18 ans d’emprisonnement. En janvier 2019, le tribunal militaire du district de Moscou a reconnu le "Network" (Réseau) comme une organisation terroriste. L’enquête a été construite sur la torture de personnes, de violations de la loi par les forces de l’ordre et la falsification de preuves.

Lors de cette soirée, on propose de regarder ensemble un docu qui montre comment la machine de répression contre les anarchistes se met en place en Russie, et de parler après d’autres cas de répression très médiatisés dans les pays de l’Union post-soviétique.

Pour ceux et celles qui veulent soutenir les compagnons incarcerés, il y aura également l’opportunité d’écrire des cartes postales aux prisonniers politiques de Russie.