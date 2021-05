infokiosques.net

Strasbourg : ouverture de la bibliothèque autogérée féministe queer antiraciste



mis en ligne le 4 mai 2021.

Dimanche 9 mai 2021, de 13h à 18h, ouverture de la bibliothèque Marsha P. Johnson au squat La Pigeonne. Parce que les ressources féministes, queers et antiracistes sont rares, tu trouveras à la bibliothèque des livres, des zines, des DVD à emprunter, ou encore des trucs DIY à prix libre, un freeshop, une freepicerie. C’est un espace de rencontres, d’échanges et de solidarité, un espace où trouver de la force, où nourrir tes rages, tes luttes et tes désirs. On a envie d’organiser des ateliers, des rencontres, des projections et des activités. Check notre programme !

La Pigeonne est le squat anarcha-féministe, queer et antiraciste de Strasbourg. C’est un lieu d’habitation et d’activités autogéré, par et pour les femmes et les personnes queers, en mixité choisie sans hommes cisgenres.

- Adhésion à la bibliothèque nécessaire pour emprunter (à prix libre).

- Zines, nourritures et objets DIY à prix libre.

- Espace ouvert à 6 personnes en même temps, avec masques (gel hydro mis à disposition)

La Pigeonne

25 rue des Pigeons, 67200 Strasbourg

lapigeonne [at] riseup [point] net