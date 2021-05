qcq L’infokiosque Nancy



Article Publié le 19 mars 2021 via manif-est.info

L’infokiosque-Nancy, à l’origine, c’est une table de presse mobile qui trimballe des textes politiques, de concerts crust en conférence antinucléaire et weekend féministe.

Elle diffuse des brochures issues principalement du site internet https://infokiosques.net ou glanées lors de rencontres. Ce sont des textes qui parlent de ce qui nous révolte, de ce qui nous fait vomir ou nous empèche de vivre. Mais aussi de ce qui nous enthousiasme et nous donne de la force, des idées et des arguments pour enrichir nos réflexions et nos pratiques.

Ça cause d’anarchie, de féminisme, de luttes collectives, d’utopies, de révolutions, d’anti-nucléaire ou encore d’autogestion.

Nous aimons le format brochure pour diffuser ces idées parce qu’il est court, facile d’accès, pas cher et qu’on peut se plonger plus simplement dans une brochure de 10 pages que dans un bouquin d’une centaine de pages. Aussi parce qu’une brochure, ça se photocopie et ça se partage facilement !

Aujourd’hui, cette table de presse s’installe à Quartier Libre pour proposer un point permanent de diffusion, aux heures habituelles d’ouverture de la librairie.

Rendez-vous donc les mercredi et samedi de 13h à 18h (horaires actuels) au 11 Grande Rue à Nancy.

Pour commencer, nous avons fait une sélection d’une quarantaine de brochures différentes que nous renouvèlerons régulièrement.

Ces brochures sont à prix libre, ça veut dire qu’on donne ce qu’on veut, ce qu’on peut. On peut donner plus que ce que ça coûte, ça permettra de faire encore plus de photocopies, mais on peut tout aussi bien ne rien donner.

Si vous avez des envies, idées, retours, partages :

