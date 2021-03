infokiosques.net

Plessé (44) : ouverture de La Distri’ le 14 avril 2021



mis en ligne le 26 mars 2021.

La Distri’ est une association qui a imaginé un lieu d’activités regroupant un atelier mécanique auto et vélo, un bar, une bouquinerie, une cantine et une librairie.

Croisement entre des univers habituellement lointains les uns des autres, lieu de rencontre dans le village, espace d’éducation populaire, ...

Le lieu ouvre le 14 avril prochain à Plessé (44630), précisément au 8 rue de Malagué.

La Distri’ vous accueille pour découvrir ses livres, réparer votre véhicule, discuter, ... et après le covid : manger un morceau, boire un coup, ...

Le lieu est ouvert à tou.te.s et propose toutes ses activités à prix libre (sauf l’alcool et les livres neufs).

L’atelier mécanique auto

L’idée est de se former, accompagné.e.s par des personnes ayant une pratique de la mécanique et de la pédagogie dans l’atelier et avec les outils de La Distri’.

Après une première rencontre, une phase de diagnostic et un accompagnement à la commande de vos pièces, un rendez vous est pris pour réaliser le chantier ensemble.

L’atelier mécanique vélo

Un espace et du matériel pour se former ensemble, pour apprendre, pour expérimenter, ...

Pour venir apprendre et entretenir son vélo, rendez vous à 14h le premier mercredi de chaque mois.

Le bar (fermé pour l’instant)

Au bar associatif, toute personne peut venir boire un verre ou une tasse. La Distri’ propose des cafés, thés, diabolos, sirops, de la bière et du vin, et bien d’autres surprises !

La bouquinerie

La bouquinerie propose des livres d’occasion, de la science fiction en passant par les classiques de la littérature et les bandes dessinées, ... venez fouiller nos étagères mais aussi déposer les livres dont vous ne voulez plus pour enrichir le stock.

La cantine (fermée pour l’instant)

Les mercredis midi, la Distri’ vous invite à venir manger ensemble. Les repas sont confectionnés dans la matinée avec ceux et celles qui le souhaitent .

La librairie

Vous propose une sélection de quelques centaines d’ouvrages neufs (albums jeunesses, bandes dessinées, romans et essais de petites maisons d’édition autour des questions de société).

Des membres de l’association vous y accueillent et sont disponibles pour vous conseiller. La Distri’ peut aussi effectuer des commandes à l’unité des livres que vous recherchez !

N’hésitez pas à passer la porte pour venir feuilleter une bande dessinée en buvant un café ou avaler un roman devant une bière...

Horaires

Mercredis (avec la cantine à midi) et jeudis de 9h30 à 23h.

Vendredis de 9h30 à 18h.

Et dimanches (sans mécanique automobile) de 11h à 23h.

Une adhésion annuelle, à prix libre, est demandée lors de votre première visite.

Contacts

ladistri@@@tutanota.com

02 44 04 00 87

https://assoladistri.wordpress.com/

[Flyer de présentation / PDF]