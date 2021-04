Cartographies de la jalousie

Guide pratique pour des relations libres sereines



« Cartographies de la jalousie » est le chapitre XIII du livre La salope éthique, publié en 2013. Ce chapitre analyse les mécanismes de la jalousie et propose des outils pour comprendre d’où vient ce sentiment et comment faire avec pour vivre des relations affectives libres épanouies.

« Déconstruisant allégrement les mythes et les fondements de l’Occident en matière d’amours et de sexualités, Dossie Easton et Janet W. Hardy ont mis leur expérience à notre service pour nous offrir une magnifique boîte à outils relationnelle. Désapprentissage de la jalousie, disputes équitables, conflits constructifs, ruptures sereines, tout en baignant dans une abondance d’amour et d’amitié... tout cela est devenu de l’ordre du possible pour les salopes éthiques. Une salope éthique donc, mais aussi épanouie, en harmonie avec le monde et débordante d’humanité. »