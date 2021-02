infokiosques.net

Paris : petite fête du livre des éditions Noir et Rouge, les 27 et 28 février 2021



mis en ligne le 25 février 2021.

Petite fête du livre,

samedi 27 février 10h-17h,

dimanche 28 février 10h-16h,

EDMP, 8 impasse Crozatier, 75012 Paris (Métro Faidherbe-Chaligny ou Gare de Lyon).

Port du masque obligatoire et distance à respecter (sauf par rapport aux livres !).

Des milliers de livres neufs et d’occasion.

De la BD, des romans, des essais, des livres d’art, d’histoire et de politique, etc.

Des livres parfois rares, épuisés et introuvables à prix d’occasion !

Plus d’infos :

https://editionsnoiretrouge.com/